Психологи назвали 10 правил, дотримуючись яких ви досягнете запланованого

Психологи пояснили, за допомогою яких якостей їм вдається досягати нетривіальних результатів і залишати позаду перспективних людей.

Такі особистості насамперед поважають себе, і це видно за низкою особливостей. Вони часто неусвідомлено (іноді усвідомлено) дотримуються 10 правил:

Виглядають так, як хочуть. Вони виділяються і можуть викликати осуд з боку оточуючих. Але таким особистостям не важлива думка сторонніх і навіть близьких.

Зважають на свій комфорт. Якщо щось не подобається, то одразу ж заявляють про це за першої ж нагоди. Такі особистості не терпітимуть дискомфорту.

Вміють говорити "ні". Чужі інтереси в них ніколи не перекривають власні.

Не борються за чужу увагу, особливо на шкоду собі.

Вибирають тільки те, що їм дійсно подобається. Вони не терплять ненависну роботу або нудних партнерів.

Нічого не приносять у жертву заради кар’єри, дружби, стосунків. Життя для них — джерело задоволення, а не болю, компромісів і сварок.

Ніколи не виправдовуються. Якщо запізнилися на зустріч, то просто вибачаються.

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Не бояться провини і сорому. Чужа критика — не більше ніж дружня порада. Такі люди відкриті до експериментів і кожен день для них — новий досвід.

Дбають про себе. Жодних переробок, тренувань чи дієт до знемоги.

Не ставлять глобальних цілей. Такі люди вважають, що в них усе є і "живуть у моменті", а не живляться амбіціями.

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