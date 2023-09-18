Чотири найгірші поради, які може дати психолог: ознаки непрофесійного спеціаліста

Рекомендації, до яких не варто прислуховуватись

Звертаючись до психолога, ми очікуємо професійних та обґрунтованих порад. Одначе іноді навіть кваліфіковані спеціалісти можуть більше зашкодити, ніж допомогти. Uaportal розповів, як критично оцінювати психологів та їхні рекомендації, щоб ухвалювати правильні рішення щодо власного здоров’я.

"Просто думайте про щось позитивне, і все буде добре"

Часто кажуть, що збереження позитивного мислення має вирішальне значення для загального добробуту. Хоча це може бути певною мірою правдою, важливо розуміти, що позитивне переконання не вирішить усіх життєвих проблем.

Психологи, які пропагують цю думку, можуть забувати про важливість визнання та подолання негативних емоцій і переживань. Необхідно дозволити собі відчувати й обробляти негативні емоції здоровим способом, а не придушувати їх вимушеним позитивом.

"Просто відпустити"

Хоча важливо працювати над зціленням і зростанням, нереалістично очікувати, що люди можуть просто відпустити глибоко вкорінені емоції та переживання. Ця порада не визнає складності людських емоцій і впливу, який минулі події можуть мати на теперішнє здоров’я людини. Замість того, щоб відкидати або мінімізувати ці переживання, психологи повинні заохочувати пацієнтів звертатися по професійну допомогу, що може сприяти зціленню та особистісному зростанню.

"Прикидайся, поки це не стане реальністю"

Ця ідея передбачає, що люди повинні показувати, що вони впевнені та щасливі, навіть якщо не є такими. Хоча порада може мати певні тимчасові переваги, але в довгостроковій перспективі вона також є шкідливою.

Відтак це може призвести до відчуття відірваності від самого себе. Важливо, щоб люди приймали своє справжнє "я" і самовдосконалювалася, а не покладалася на поверхневі образи.

"Ви завжди повинні ставити потреби інших на перше місце"

Хоча важливо бути уважним і співчутливим до інших, постійне надання пріоритету чужим потребам над власними може призвести до вигорання та нехтування особистими бажаннями. Психологи повинні підкреслювати важливість турботи про себе та встановлення здорових меж.

Визначте пріоритети власних фізичних та емоційних потреб, щоб підтримувати здоровий баланс у стосунках і загальний добробут.

Раніше, UaPortal поділився, як зрозуміти, що людина обманює.

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