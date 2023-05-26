ПЦУ перешла на новый календарь: когда теперь празднуют церковные праздники

Православная церковь Украины на архиерейском соборе проголосовала за переход на новый церковный календарь 24 мая. Ранее на такой шаг уже решилась УГКЦ.

В связи с этим церковные праздники изменят свои даты с 1 сентября 2023 года. В то же время каждый приход будет самостоятельно решать, переходить ли на новый календарь.

Таким образом, почти все церковные праздники ПЦУ будет отмечать одновременно с католиками. В частности, дата Пасхи и связанных с ней праздников, таких как Троица и Вознесение Господне, исчисляется по лунному календарю.

Читайте также: "Украину бомбят по воле Бога" – представительница УПЦ МП в Почаевской лавре издала очередной бред о войне в Украине

Католики и православные пользуются разной методикой исчисления даты праздника. Впрочем, ПЦУ оставит старую методику исчисления праздника.

Согласно новому церковному календарю, в 2023 году праздники приходятся на следующие даты:

Вознесение Господне 2023 – 25 мая (дата не меняется).

Троица 2023 – 4 июня (дата не меняется).

Рождество Иоанна Крестителя 2023 (Иоанна Купала) – 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла 2023 – 12 июля (вместо 29 июня).

Пророка Илии 2023 – 20 июля (вместо 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа).

Преображение Господне 2023 – 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы 2023 – 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы 2023 – 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господня 2023 – 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы 2023 – 1 октября (вместо 14 октября).

Архистратига Михаила 2023 – 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2023 – 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного 2023 – 21 ноября (вместо 4 декабря).

День святого Николая 2023 – 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество Христово 2023 – 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы 2023 – 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день святой Маланки 2023 – 31 декабря (вместо 13 января).

Напомним, 29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !