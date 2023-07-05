'Путешественник во времени' утверждает, что знает, когда и кто начнет Третью мировую войну

Тиктокер заявил, что он "путешественник по времени с 2671 года" и говорит, что точно знает, когда и как начнется Третья мировая война. По словам Ино Аларика, известного под ником "radianttimetraveller", война произойдет между рф и НАТО

Его аккаунт на TikTok имеет более 26 000 подписчиков. "Путешественник во времени" убеждает, что до Третьей мировой войны осталось всего два года.

В видео, набравшем более 22 тысяч просмотров, Ино написал: "Кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки?". По его словам, им станет республиканец Рон ДеСантис.

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"Будет ли Третья мировая война, если да, то когда она начнется? Да, будет, она начнется в конце 2025 года из-за нападения россии на страну НАТО", – добавил "путешественник".

Он также заявил, что инопланетяне уже высадились на Земле, планируя забрать обратно то, что им положено.

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