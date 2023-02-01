путин приказал Минобороны рф прекратить обстрелы Белгородской области

Президент рф владимир путин приказал Минобороны прекратить обстрелы Белгородской области. По его словам, это приоритетная задача.

Он подчеркнул, что за это отвечает российское Министерство обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", – заявил он.

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Кроме этого, Путин призвал вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения Белгородской области. Также президент рф отметил необходимость быстрого и эффективного ремонта или возмещения утраченного россиянами имущества.

Напомним, в Белгородской области на россии вечером 31 января раздавались громкие взрывы. Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере пять взрывов.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о якобы работе систем ПВО. Впрочем, он сразу же добавил, что сообщит о пострадавших и повреждениях дополнительно.

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