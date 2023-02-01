путін наказав Міноборони рф припинити обстріли Бєлгородської області

Президент рф володимир путін наказав Міноборони припинити обстріли Бєлгородської області. За його словами, це пріоритетне завдання.

Він наголосив, що за це відповідає російське Міністерство оборони. Про це повідомляє РИА Новости.

"Пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів, але це справа вже військового відомства", – заявив він.

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Окрім цього путін закликав повернути до нормальної роботи об'єкти енергетики, тепло-, водопостачання Бєлгородської області. Також президент рф наголосив на необхідності швидкого та ефективного ремонту чи відшкодування втраченого росіянами майна.

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Нагадаємо, у Бєлгородській області на росії ввечері 31 січня лунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що чули щонайменше п'ять вибухів.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про буцімто роботу систем ППО. Втім, він одразу ж додав, що повідомить про постраждалих та пошкодження додатково.

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