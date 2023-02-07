Путин примет решение в последний момент: астролог дал прогноз, когда РФ устроит новую атаку и на какие регионы

Президент России Владимир Путин может устроить новое наступление на Украину в преддверии 24 февраля, поскольку большое значение уделяет символическим датам. Глава Кремля хочет, чтобы этот день для россиян был началом Великой отечественной войны.

Об этом заявил "Главреду" астролог Влад Росс. По его словам, Путин примет решение об атаке в последний момент.

"22-25 февраля сложится очень жесткий аспект Марса – планеты войны. Поэтому в годовщину нападения России на Украину орки, их 300-тысячное войско, может снова начать наступать на нашу страну", – подчеркнул он.

Астролог добавил, что основные силы враг бросит на Донецкую область, чтобы захватить регион полностью. Однако не исключено, что Кремль может дать приказ устроить наступление на Украину с Беларуси.

"Путин хочет окружить Киев, а также завладеть Ровенской АЭС. На мой взгляд, вероятность повторного похода на Киев ближе к концу февраля – 50%, на Ровенскую АЭС – больше. Как бы там ни было, основные бои будут в Донецкой области, ведь главная цель Путина сейчас – взять Славянск и Краматорск", – отметил Росс.

Он добавил, что для Запорожской или Днепропетровской областей особой угрозы не будет, враг может устроить провокации, но ничего из этого не выйдет.

Росс подытожил, что новое наступление РФ в целом обречено на поражение – февраль станет точкой отсчета падения Путина, его режиму придет крах. Россия может капитулировать уже в марте-апреле 2023 года. Шанс на возвращение Крыма Украине будет в июне 2023 года.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.