Пять фактов о Линдси Стирлинг: подвергалась сильной критике и собирала деньги в метро

Линдси Стирлинг – американская скрипачка, танцовщица и композитор, получившая широкое признание благодаря своему уникальному стилю музыки, сочетающему классические и современные элементы. UAportal подготовил пять интересных фактов о Линдси Стирлинг.

Факт 1

Линдси Стирлинг была участницей конкурса "America's Got Talent" в 2010 году. Несмотря на выход в четвертьфинал, она подверглась критике со стороны судьи Пирса Моргана, который сказал, что ее стиль музыки не имеет шансов на успех. Однако Линдси упорствовала и продолжала создавать свою уникальную музыку, которая с тех пор принесла ей миллионы поклонников по всему миру.

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Факт 2

До того, как заняться музыкой, Стирлинг была миссионером Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Нью-Йорке. Во время своей миссии она играла на скрипке на улицах и в метро, чтобы заработать деньги для своей миссии и поделиться своей любовью к музыке с другими.

Факт 3

Линдси – автор бестселлеров по версии New York Times. Ее книга "Единственный пират на вечеринке", написанная в соавторстве с ее сестрой Брук С. Пасси, была опубликована в 2016 году и рассказывает о ее пути к успеху в музыкальной индустрии. В книгу также вошли личные истории, анекдоты и жизненные уроки, которые помогали Линдси на протяжении всей ее карьеры.

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Факт 4

Помимо музыкальной карьеры, Линдси снялась в нескольких телевизионных шоу и фильмах. Она снялась в фильме "Прорваться" и была приглашенной звездой в телесериале "Доктор Фубалус".

Факт 5

Стирлинг – филантроп, которая использует свой успех для того, чтобы помогать обществу. Она поддерживает ряд благотворительных организаций, включая Фонд Райана Сикреста, Американское онкологическое общество и Фонд Джесси Рис, который помогает детям, больным раком, и их семьям.

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