Пять комнатных растений с невероятным запахом, которые освежат дом

Некоторые комнатные растения источают сладкий аромат. Они подойдут для выращивания в помещении, на террасе или на балконе.

Издание Sante Plus указало на их дезодорирующие свойства. Кроме того, такие растения принесут нотки красоты и зелени в интерьер, будут очищать воздух.

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1. Эвкалипт. Это растение выделяет мятный и одновременно сладкий аромат и за один сезон быстро разрастается, превращаясь в кустарник. Для процветания ему нужно много солнца и удобрения с низким содержанием азота.

2. Гелиотроп. Это комнатное растение известно своими фиолетовыми цветами, сладким и приятным ароматом ванили. Ее можно взорвать на террасе или балконе под ярким солнцем.

Гелиотроп

3. Труба ангелов. Это тропическое дерево источает свой аромат вечером. Однако это растение с его трубчатыми цветками белого, желтого, оранжевого и розового цвета токсично. Для цветения ему нужно солнце, тепло и влажность.

Труба ангелов

4. Франжипани. Это растение имеет ароматные цветы, которые радуют своим запахом особенно ночью. Франжипани нуждается в прямом солнечном свете и регулярном поливе.

Франжипани

5. Синяя пассифлора. У этого растения отличные лепестки, нити, тычинки и рыльца. Кроме того она выделяет мятный и фруктовый аромат. Чтобы пассифлора процветала, ей нужны солнце, влажность и большой горшок, чтобы распустить корни.

Синяя пассифлора

Напомним, что висячие растения – преимущество для тех, у кого дома недостаточно свободного пространства. Но такой шаг обязательно придаст вашему дому неповторимый шарм и зелень.

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