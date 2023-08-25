Пять пород собак, не вызывающих аллергию

Гипоаллергенные породы собак, которые не вызывают аллергию - Какая порода собак подходит аллергикам

Некоторые породы собак вызывают меньшую аллергическую реакцию у аллергиков, поэтому являются оптимальными для таких людей. Главное правило: меньшая собака – меньше аллергена.

Аллергию на животных чаще всего связывают не с их шерстью и ее длиной, а с аллергенами, содержащимися в моче и перхоти. При должном уходе за этими породами аллергику будет проще, пишет Pixelinform.

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1. Бишон фризе. Этот пес небольшого размера и мало линяет.

2. Терьеры. Эта порода довольно небольшого размера с жесткой шерстью, которая не сильно выпадает. После тримминга терьеры практически не оставляют шерсти на мебели.

3. Карликовый шпиц. Эта пушистая собака подойдет аллергикам.

4. Китайская хохлата. Эта порода почти не линяет, но нуждается в постоянном мытье. Благодаря этому уменьшится количество аллергенов.

5. Пудель. У этой собаки нет подшерстка и она практически не линяет.

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Впрочем, аллергикам не подойдут овчарки и бульдоги, которые будут выбрасывать много слюны. Однако для разных людей могут подойти разные породы собак.

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