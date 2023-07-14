Пять растений, которые забирают счастье по фэн-шуй

Ничто не сравнится с красиво оформленным балконом или комнатой, украшенными зелеными растениями. Это поможет очистить окружающую среду и воссоединиться с природой.

Однако будьте осторожны, потому что не все растения обязательно дружелюбны. В соответствии с принципами фэн-шуй некоторые растения не должны жить в вашем доме. Особенно те, кто приносит неудачу, привлекает беды и приводит к конфликтам в отношениях. Об этом пишет Sante Plus.

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Некоторые древние верования и городские легенды до сих пор оказывают огромное влияние на сознание людей. Поэтому существуют полезные комнатные растения, привлекающие хорошие энергии и приносящие удачу своим хозяевам. Но философия фэн-шуй указывает, что вы должны удаляться от всех несчастливых растений.

Эта тысячелетняя китайская дисциплина направлена на оптимизацию хороших энергий в домах. Она занимается разными областями, в том числе дизайном интерьера и декорированием. Что касается растений, то выбор видов и расположения имеют основное значение.

Какие комнатные растения приносят беду?

1. Кактус. Он может выглядеть волшебным и нетипичным, но вы должны остерегаться кактуса.

По мнению специалистов по фэн-шуй, это колючее растение не лучшее для привлечения удачи и достатка. Напротив. Его шипы сохраняют плохую энергию: гнев, стресс и беспокойство.

Если растение установлено в гостиной, то оно запросто может вызвать в доме неприятности, создать напряженность и разлад между жителями дома. По некоторым поверьям, кактус также является зловещим растением, которое приносит несчастье и бедность.

Для кактуса важно выбрать правильное месторасположение. Если вы поставите его на террасе или в саду, у него будет благотворная сила: кактус действительно может защитить ваш дом от злых сил и негативных энергий.

Фэн-шуй – как навлечь несчастье по фэн-шуй – какие растения привлекают беды

2. Сциндапс. Тропическое азиатское растение, также известное как "Цветок одиночества" или "Дьявольский плющ", сциндапсус – неприхотливая вечнозеленая лиана, за которой легко ухаживать. Она высоко ценится садовниками и приносит свежесть, яркость.

Однако, согласно фэн-шуй, она не будет нежной с мужчинами, от которых будет держаться подальше. Мужчины наконец покидают дом через это растение и покинуть женщину.

Если вы хотите сохранить супружескую жизнь или ищете любовь, то лучше держать это растение как можно дальше от дома.

3. Лавсония. Это растение известно своим особым красителем, который позволяет производить временные татуировки хной – мехенди. Некоторые люди считают, что она привлекает злых духов, равно как и растение "Тамаринд". Потому было бы не очень хорошей идеей интегрировать его в свой интерьер.

В общем, часто рекомендуется избегать колючих кустарников, согласно фэн-шуй сохраняющих отрицательные вибрации в своих шипах. Если вы не хотите привлекать к себе неудачи и негативные мысли, лучше не впускать их в свой дом, а держать снаружи.

Фэн-шуй – как навлечь несчастье по фэн-шуй – какие растения привлекают беды

4. Циперус. Так называемый "Цветок вампира" – мощное растение, энергия которого может влиять на каждого домочадца. Но мнения расходятся: одни считают это лекарственное растение благотворной и полной положительной энергии, а другие придерживаются противоположной точки зрения.

Согласно предрассудкам, связанным с вампиризмом, цветок циперуса нейтрализует все формы жизненных сил: считается, что ночью он поглощает гораздо больше энергии. Поэтому не рекомендуется ставить эти цветы в спальне, иначе утром хозяева не проснутся с нужной ноги и весь день могут быть уставшими.

Фэн-шуй – как навлечь несчастье по фэн-шуй – какие растения привлекают беды

5. Филодендрон. Хотя это благородное и красивое растение, его присутствие в доме, как и в саду, может принести несчастье обитателям. Другими словами, привлекательный внешний вид филодендрона обманчив.

Растение особенно хорошо растет на открытых просторах и в больших помещениях, что придает ему определенную харизму. Но надо опасаться ее, потому что, вероятно, он привлекает больше недоразумений и конфликтов, чем счастье. Если это растение надолго задержится в вашем доме, оно может даже разрушить семейные отношения и привести к разводу.

Напомним, что некоторые растения вредны, поэтому их нужно вынести из дома. Какие именно вазоны представляют опасность, читайте в материале UAportal.

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