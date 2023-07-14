П'ять рослин, які забирають щастя по фен-шуй

Ніщо не зрівняється з красиво оформленим балконом чи кімнатою, прикрашеними зеленими рослинами. Це допоможе очистити навколишнє середовище та возз'єднатися з природою.

Однак будьте обережні, тому що не всі рослини обов'язково доброзичливі. Відповідно до принципів фен-шуй деякі рослини не повинні жити у вашому будинку. Особливо ті, які приносять невдачу, притягують біди та призводять до конфліктів у відносинах. Про це пише Sante Plus.

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Деякі давні вірування та міські легенди досі мають величезний вплив на свідомість людей. Тому існують корисні кімнатні рослини, які приваблюють гарні енергії і приносять удачу своїм господарям. Але філософія фен-шуй вказує, що ви повинні віддалятися від усіх нещасливих рослин.

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Ця тисячолітня китайська дисципліна спрямована на оптимізацію добрих енергій у будинках. Вона займається різними областями, у тому числі дизайном інтер'єру та декоруванням. Що стосується рослин, вибір видів та розташування мають основне значення.

Які кімнатні рослини приносять нещастя

1. Кактус. Він може мати чарівний вигляд та нетиповий, але ви повинні остерігатися кактуса.

На думку фахівців з фен-шуй, ця колюча рослина не найкраща для залучення удачі та достатку. Навпаки. Його шипи зберігають погану енергію: гнів, стрес і занепокоєння.

Якщо рослину встановлено у вітальні, то вона запросто може викликати в будинку неприємності, створити напруженість і розлад між жителями дому. За деякими повір'ями, кактус також є зловісною рослиною, яка приносить нещастя та бідність.

Для кактуса важливо обрати правильне місце розташування. Якщо ви поставите його на терасі або в саду, він матиме благотворну силу: кактус дійсно може захистити ваш будинок від злих сил та негативних енергій.

2. Сциндапс. Тропічна азіатська рослина, також відома як "Квітка самотності" або "Диявольський плющ", сциндапсус – невибаглива вічнозелена ліана, яку легко доглядати. Вона високо цінується садівниками та приносить свіжість, яскравість.

Однак, згідно з фен-шуй, вона не буде ніжною з чоловіками, від яких триматиметься подалі. Чоловіки зрештою залишають будинок через цю рослину та покинути жінку.

Якщо ви хочете зберегти подружнє життя або шукаєте кохання, то краще тримати цю рослину якомога далі від дому.

3. Лавсонія. Ця рослина відома своїм особливим барвником, який дозволяє робити тимчасові татуювання хною – мехенді. Деякі люди вважають, що вона приваблює злих духів, так само як і рослина "Тамарінд". Тому було б не дуже гарною ідеєю інтегрувати його у свій інтер'єр.

Загалом, часто рекомендується уникати колючих чагарників, які згідно з фен-шуй зберігають негативні вібрації у своїх шипах. Якщо ви не хочете залучати до себе невдачі та негативні думки, краще не впускати їх у свій будинок, а натомість тримати зовні.

4. Циперус. Так звана "Квітка вампіра" – потужна рослина, енергія якої може впливати на кожного домочадця. Але думки розходяться: одні вважають цю лікарську рослину благотворною та повною позитивної енергії, а інші дотримуються протилежної точки зору.

Відповідно до забобонів, пов'язаних з вампіризмом, квітка циперуса нейтралізує всі форми життєвих сил: вважається, що вночі вона поглинає набагато більше енергії. Тому не рекомендується ставити ці квіти у спальні, інакше вранці господарі не прокинуться з "потрібної ноги" і весь день можуть бути втомленими.

5. Філодендрон. Хоча ця благородна і красива рослина, її присутність у будинку, як і в саду, може принести нещастя мешканцям. Іншими словами, привабливий зовнішній вигляд філодендрона оманливий.

Рослина особливо добре росте на відкритих просторах та у великих приміщеннях, що надає йому певної харизми. Але треба побоюватися її, тому що, мабуть, він притягує більше непорозумінь та конфліктів, ніж щастя. Якщо ця рослина затримається надовго у вашому домі, вона може навіть зруйнувати сімейні стосунки та призвести до розлучення.

Нагадаємо, що деякі рослини шкідливі, тому їх треба винести з дому. Які саме вазони несуть небезпеку, читайте у матеріалі UAportal.

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