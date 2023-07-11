Пять ядовитых растений, которые нельзя выращивать возле дома

Что нельзя сажать во дворе – какие цветы нельзя сажать возле дома – названы ядовитые цветы

Растения добавляют красоты в интерьер и любуют глаз. Однако некоторые из них опасны и содержат вредные вещества, и могут быть токсичными для человека и домашних животных. Их лучше убрать с балкона или придомовой территории.

При выборе растения нас в основном интересует эстетическая сторона, простота в уходе, но иногда забываем, что некоторые из них могут вызвать отравление и нанести вред. Издание Sante Plus объяснило, какие виды следует избегать на открытом воздухе.

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Растения, которых следует избегать на свежем воздухе

Безвременник

Если это прекрасное растение с хорошим цветением, вы должны знать, что луковица может быть токсичной при попадании внутрь и вызвать тошноту, рвоту или диарею.

Что нельзя сажать во дворе – какие цветы нельзя сажать возле дома – названы ядовитые цветы

Пятнистый арум

Это травянистое растение, содержащее ядовитые вещества и входящее в список растений, способных вызвать раздражение кожи, воспаление, жжение или даже отек языка и губ, если принимать его в свежем виде.

Что нельзя сажать во дворе – какие цветы нельзя сажать возле дома – названы ядовитые цветы

Ландыш

За красивыми маленькими белыми и ароматными колокольчиками скрывается ядовитое вещество, которое при попадании в организм может раздражать и отравлять сердце. Кроме того, животные это хорошо поняли и не приближаются к ландышам. Избегайте особенно если у вас есть дети, которые могут ее проглотить.

Что нельзя сажать во дворе – какие цветы нельзя сажать возле дома – названы ядовитые цветы

Плющ

Что может быть красивее, чем плющ, карабкающийся по стене и обрамляющий дверь или окно. Но будьте осторожны, потому что все части растения вредны. Его стебли и листья вызывают аллергию и могут вызвать дерматит. Что касается ягод, то они похожи на чернику, но несъедобны, а при употреблении в пищу вызывают рвоту и колики или даже галлюцинации и судороги.

Что нельзя сажать во дворе – какие цветы нельзя сажать возле дома – названы ядовитые цветы

Олеандр

Это красивое декоративное растение с розовыми цветами – небезопасно. Ее стебли, листья и цветки содержат гликозиды – настоящий яд для сердца.

Что нельзя сажать во дворе – какие цветы нельзя сажать возле дома – названы ядовитые цветы

Напомним, что многие растения имеют средиземноморское происхождение, что делает их очень устойчивыми к засухе и простыми в уходе. UAportal рассказал о лучших травах, которые стоит вырастить на вашем дворе или в саду.

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