"Пылесосю" или "пылесосу": Авраменко объяснил как правильно употреблять это слово

Есть ли в украинском языке слово пылесос

При переходе с русского языка на украинский может возникнуть некоторая неудобство в переводе некоторых слов, которые мы используем в повседневной жизни, например, "підодіяльник". Также украинцы могут запутаться в правильном переводе слова "пылесос" (пилосмок).

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Лингвист и учитель Александр Авраменко объясняет, как правильно писать это слово на украинском языке.

Словари предлагают перевод слова "пылесос" как "пилотяг" или "пилосмок", а онлайн-переводчики указывают на "порохотяг".

Однак наиболее распространенным и принятым вариантом употребления этого слова на украинском языке является "пилосос". Авраменко подчеркивает, что это слово не является русской калькой, а, наоборот, является собственным украинским термином, который можно активно использовать в повседневной речи.

Также он указывает на синонимы для этого устройства, такие как "пилосмок" и "пилотяг", но они менее распространены в употреблении.

Важно также правильно использовать глаголы, связанные с этим устройством. Например, правильно говорить "я убираю пилососом" или "я чищу пилососом", а не "я пилосошу".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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