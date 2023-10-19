Пытались пережить холод: почему древние люди могли впадать в спячку

Археологи, исследовавшие останки людей, живших на Земле полмиллиона лет назад, выяснили, что у них были признаки заболеваний, связанных с нехваткой витамина D.

По мнению археологов, это указывает на то, что гоминиды проводили много времени без света и впадали в спячку в периоды особенно сильных холодов, пишет L'Antropologie.

Ученые из Университета Фракии имени Демокрита в Греции в пещерах Сима-де-лос-Уэсос в Испании нашли примерно 7500 костей, принадлежавших по меньшей мере 29 людям вида Homo heidelbergensis (человек Гейдельбергский), которые жили примерно полмиллиона лет назад и были предками.

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Анализ окаменелостей и оставшихся в них фрагментов ДНК показал, что гоминиды имели почечную остеодистрофию, рахит и другие болезни, связанные с нехваткой витамина D и не характерные для древних людей. Однако биологи часто встречают их у животных, регулярно впадающих в спячку.

Авторы исследования Антонис Барциокас и Хуан Луис Арсуага считают, что Homo heidelbergensis уходили зимовать в пещеры и долго проводили без солнечного света, впадая в спячку.

Исследователи считают, что Homo heidelbergensis пережили один из самых строгих ледниковых периодов за последний миллион лет. Возможно, это заставило гоминид адаптироваться к новым условиям, и в течение следующих 50 тысяч лет они впадали в спячку каждую зиму.

Авторы исследования считают, что подход поможет определить жизненный цикл и физиологию вымерших видов человека. В связи с этим они готовы рассматривать альтернативные гипотезы.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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