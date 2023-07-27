'Пытались вывезти Porche': суд арестовал имущество семьи бывшего военкома Борисова

Суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи. Среди арестованного имущества – дома, квартиры, земельные участки и автомобили.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, у близких Борисова арестовали более двух гектаров земли Одесской области, два дома в Одессе (более 420 кв. м), домовладение в Одессе, две квартиры. А еще автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz G 63 AMG, Mercedes Benz EQV, Mercedes Benz GLE 400, Porsche Macan GTS, Audi A6.

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"В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска", – добавили в ГБР.

Как установили следователи, автомобиль был зарегистрирован на невестку Борисова и является вещественным доказательством по делу экс-военкома.

У следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем, поэтому его изъяли.

Напомним, что против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. Суд отправил его под арест на 60 дней.

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