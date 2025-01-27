Работа из дома: кому в Украине готовы платить больше 40 тысяч гривен

В Украине растет популярность отдаленной работы. Это объясняется возможностью получать хорошую зарплату, работая из дома. Некоторые работодатели предлагают сотрудникам зарплаты от 40 тысяч гривен и больше.

Например, одна из организаций, занимающихся публикацией научных материалов, ищет редактора для работы с научными журналами и статьями. Заработная плата варьируется от 35000 до 55000 гривен. Основные требования к кандидатам:

владение английским языком на уровне В2;

навыки редактирования и форматирования текстов.

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Компания, специализирующаяся на оптовой и розничной торговле, приглашает на должность менеджера по продажам с зарплатой от 30 000 до 80 000 гривен. Обязательным требованием успешный опыт работы в сфере В2В-продаж. В то же время новый работник должен пройти адаптационный период, который будет проходить в офисе компании.

Гостиничная управляющая компания ищет менеджера по туризму с зарплатой от 50000 до 60000 гривен. Основной задачей будет продажа по "входящим теплым запросам клиентов", в частности по звонкам, а также сообщения в социальных сетях, таких как Instagram и Facebook. Процесс генерации запросов уже отлажен. Кандидату необходим опыт продажи туристических услуг, в том числе по телефону не менее двух лет.

Ранее мы говорили, что украинцам предлагают работу с очень выгодными условиями.

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