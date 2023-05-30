Работали Storm Shadow: Появились фото уничтоженной базы окупантов под Мариуполем (видео)

"Украинские военные нанесли мощный удар по базе оккупантов в Юрьевке близ Мариуполя. В результате удара погибли около 100 российских захватчиков.

Речь идет об атаке 28 мая. Обновленную информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, Юрьевка стала местом "ожесточенной любви" к россиянам.

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"Место "ожесточенной любви" к россиянам. Последствия. Красивое. У кого еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах?" – говорится в сообщении.

Столб густого дыма видели жители всех окрестных населенных пунктов. По данным Андрющенко, отработали британские ракеты Storm Shadow.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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