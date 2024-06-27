Работают FPV: легионеры ГУР уничтожили окупантов в Харьковской области (видео)

На севере Харьковской области легионеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожают Вооруженные силы Российской Федерации. В частности, это удается делать с помощью fpv-дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Telegram. В Харьковском направлении работают бойцы группы "Астра".

Легионеры ГУР уничтожают захватчиков в Харьковской области, говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что ликвидируют российских окупантов воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины. Однако они не только уничтожают противника с помощью беспилотных летательных аппаратов, но проводят разведку и успешно держат свои позиции.

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А еще – нескрываемо радуются, когда огненное поражение – точно во враждебную цель! Слава Украине, добавили в сообщении ГУР.

В пресс-службе опубликовали ролик, в котором показали, как на разных участках военные успешно атаковали российских оккупантов. В результате удачных атак враг понес потери.

Напомним, на России был уничтожен состав "шахедов" и ликвидированы инструкторы по использованию БПЛА.

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