Работник ТЦК рассказал, водителям каких автомобилей чаще всего вручают повестки

В Украине идет мобилизация. Сотрудники ТЦК активно проводят уведомления военнообязанных украинцев, а также другие мобилизационные мероприятия.

В частности, на блокпостах они вручают повестки. Сотрудник ТЦК в интервью журналисту рассказал о методах работы, которые он и его коллеги применяют в повседневной практике, пишет профильное автоиздание.

По его словам, ни одного плана по выдаче повесток у них нет, зато есть негласное "соревнование" на то, кто вручит больше всего уведомлений. При этом наиболее почетным считается выдача повесток владельцам элитных автомобилей.

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По словам представителя ТЦК, водители Tesla уже не считаются для него чем-нибудь неординарным. Он и его собратья пытаются отыскать на улицах и вручить повестку водителям на авто типа Mercedes-Benz Gelendewagen.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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