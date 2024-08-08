Працівник ТЦК розповів, водіям яких автівок найчастіше вручають повістки

В Україні триває мобілізація. Співробітники ТЦК активно проводять оповіщення військовозобов’язаних українців, а також інші мобілізаційні заходи.

Зокрема, на блокпостах вони вручають повістки. Співробітник ТЦК в інтерв’ю журналісту розповів про методи роботи, які він і його колеги застосовують у повсякденній практиці, пише профільне автовидання.

За його словами, жодного плану з видачі повісток у них немає, зате є негласне "змагання" на те, хто вручить найбільше сповіщень. При цьому найбільш почесним вважається видача повісток власникам елітних автомобілів.

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За словами представника ТЦК, водії Tesla вже не вважаються для нього чимось неординарним. Він і його побратими намагаються відшукати на вулицях та вручити повістку водіям на авто на кшталт Mercedes-Benz Gelendewagen.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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