'Работяги, блин': в сети отреагировали на анонс на русском языке концерта Потапа и MOЗGI в Израиле

Украинский певец Алексей Потапенко (сценическое имя Потап) вместе с группой MOЗGI, продюсером которой он является, собрался в феврале 2023 выступить с концертом в Израиле. Соответствующую афишу он опубликовал в своем Инстаграмме.

Так, стало известно, что Потапенко и его группа будут выступать в Havana Music Club в Тель-Авиве. Афиша опубликована на русском языке.

"Шейкни Шейкелем Тель-Авів-Авив! МОЗГІ в Ізраїлі! Це буде Легендарно! 17.02.23", – подписал фото афиши Потапенко.

На сайте Havana Music Club удалось узнать, что стоимость билетов на концерт составляет в среднем 250 шекелей (свыше 2500 грн).

Подписчики певца отметили афишу на русском языке, заметив в комментариях, что "украинский с английским звучат лучше".

Тем временем в соцсетях активно обсуждают поездки разных украинских знаменитостей на гастроли, называя их "испанской терробороной":

"Испанская терроборона даст гастроли в Израиле, Майами. Если действительно перечисляют большой процент от гонораров на ВСУ, то пусть выступают. Было бы забавно, если бы кто-нибудь на концерте спросил, как они уехали из страны, когда в стране военное положение и мужчинам запрещен выезд за граница. Как волонтеры?", – говорится в сообщении Телеграмм-канала WARSHAL.

Фразой "Испанская терроборона" пользователи соцсетей намекнули на случившийся с Потапом скандал. Певец с начала полномасштабного российского вторжения первые 7 месяцев находился в Испании, а когда вернулся в Украину, рассказал, что попросил отца записать его в терроборону.

Тем временем фоловеры "WARSHAL" разделились мысленно по поводу гастролей Потапа с "Мозгами".

Надеюсь они там и останутся.

Так если они средства собирают на ВСУ – это и есть волонтерство, давайте не будем жабурами.

Я считаю, что больше пользы извлекут эти люди, делая миллионные донаты, чем принимать боевое участие.

Уехали-то уехали, главное что помогают деньгами.

Пусть покажут отчет, сколько средств они передадут со своих концертов, каждый волонтер предоставляет отчет.

Работяги, блин. Потапа просто возненавидела, такую сцикливую крысу еще поискать. Number one в шоу!

Они по пути выехали, как дальнобойщики, фурой

Им можно выезжать, они же не совсем мужчины.

Интересно, будет ли потом Потап извиняться за русский – нельзя было афишу на украинском оформить? или на иврите, в конце концов – не в русскоязычную страну едет

Каждый украинец, уплачивающий честно налоги со своей зарплаты, отдает больше (относительно в %), чем эти кондомы. Они и до войны прятали свои доходы, а сейчас тем более.

Не только артисты, даже простые люди которых я знаю, покупают за свой счет броники, теплики и так далее.

А где отчеты о донатах их, по типу ли пиар реклама

Потап разве что жиры себе в бока перечисляет

Напомним, ранее Потап написал бранную песню о российском пропагандисте Соловьеве и высмеял его абсурдные речи.

В декабре прошлого года Потап под настоящим именем спел на украинском.

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