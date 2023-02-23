'Раньше Донбасса': Подоляк спрогнозировал, когда Украина может вернуть Крым

В Офисе президента считают, что украинские Вооруженные Силы способны освободить от российских оккупантов АР Крым. Михаил Подоляк даже говорит, что ВСУ могут деоккупировать Крым раньше Донецкой и Луганской областей.

Советник главы Офиса президента в интервью изданию Deutsche Welle заявил, что "логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна". "И как можно скорее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск", – добавил представитель ОП.

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"Хотя мне кажется, что мы должны максимально жестко освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Потому что это постоянно выступающее существо говорит о "донбасском народе". Ну, надо освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало обижать слово "Донбасс". Чтобы у нее был такой комплекс неполноценности", — говорит Подоляк.

Также он считает, что ускорить возвращение Крыма поможет несколько факторов: "Вот табличка "Донбасс", а мы сделаем так – будем россии постоянно говорить "Донбасс хочет задать вопрос россии". Ну, чтобы у них было такое, мандражировали постоянно. Это очень важно Но относительно Крыма, оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий. Опять же, это как будут запланированы контроперации наши, это объемы оружия и возможность достичь на полуострове Крым везде ракетами ATACMS".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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