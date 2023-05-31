Раскисляет почву и разрыхляет землю: способы использования пепла на огороде

Пепел богат калием, кальцием, а также содержит магний, фосфор, марганец, кремний. Если пепел сделан из разнотравья, он будет содержать больше калия, от лиственных культур – больше кальция.

Пепел раскисляет почву, делая ее нейтральной. Также он разрыхляет землю и повышает ее плодородие.

Подкормка почвы пеплом

Вносить пепел в почву следует как при посадке растений, так и в период их роста. Очень полезен пепел для огурцов, кабачков и патиссонов.

При перекопке вносят 1 стакан пепла, а затем 1-2 ст. л. в каждую ямку при высадке рассады. При изможденном грунте во время полива добавляют стакан пепла на 1 кв. м.

При высадке помидоров, перца и баклажанов нужно внести 3 стакана пеплп на 1 кв. м. при перекопке и по горсти в каждую лунку.

При высадке капусты высыпьте 1-2 стакана золы на кв. м – при перекопке и по горсти в лунку при высадке рассады.

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При высадке гороха, фасоли, салата, укропа, моркови, петрушки, свеклы, лука, озимого чеснока – добавьте 1 стакан пепла на 1 кв. м. земли и по 2 стакана на 1 кв. – при перекопке.

При высадке картофеля высыпьте 1 стакан пепла на кв. земли. При первом окучивании высыпьте 1-2 ст. л. пепла под каждый куст, а при втором окучивании – 0,5 стакана под куст.

Также пепел следует вносить в почву при посадке клубники, земляники, винограда, смородины, малины, сливы, крыжовника.

Напомним, мы уже писали, чем подкормить клубнику, чтобы плодила больше и дольше.

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