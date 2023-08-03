Распылите это в комнате перед сном: Ученые назвали ароматы, резко улучшающие когнитивные функции человека

Небрежность к обонянию, среди всех наших чувств, может привести к тому, что мы упускаем возможность обогатить наш мозг и улучшить когнитивные способности.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, подтверждающее, как ароматы могут укрепить связи в неврологических областях, ответственных за память и принятие решений. Они отмечают, что это может снизить риск понижения когнитивных функций и деменции. Об этом пишет издание Science Alert.

Исследователи включили 43 человека в возрасте от 60 до 85 лет в свой эксперимент и предполагали, что запахи могут положительно влиять на работу мозга. Запахи распространялись перед сном в спальнях участников исследования, а исследователи зафиксировали значительные изменения в анатомии мозга, связанные с памятью и мышлением в группе ароматерапии.

Отмечается, что стимуляция старого серого вещества, которая важна для когнитивного здоровья, необходима для поддержания нашего мозга. Ученые считают, что обогащение окружающей среды запахами может способствовать нейропластичности, а результаты исследования подтверждают, что этот подход может оказать положительное влияние на когнитивные функции людей.

Укрепление связей в неврологических областях может быть важным для предотвращения потери когнитивных способностей и снижения риска деменции. Обогащение окружающей среды ароматами может стать эффективным методом сохранения мозговой активности и содействия памяти.

Исследователи планируют расширить свои исследования, чтобы проверить, может ли ароматерапия также помочь тем, у кого уже есть диагноз когнитивных потерь. Независимо от возраста и настроения, дать обонянию заняться запахами может стать приятным способом тренировать свой разум в ночное время.

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