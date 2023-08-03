Розпиліть це у кімнаті перед сном: Вчені назвали аромати, що різко покращують когнітивні функції людини

Недбалість до нюху, серед усіх наших почуттів, може призвести до того, що ми упускаємо можливість збагатити наш мозок та покращити когнітивні здібності.

Читайте також: Чому не можна схрещувати ноги під час сидіння

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні провели дослідження, що підтверджує, як аромати можуть зміцнити зв’язки у неврологічних областях, відповідальних за пам’ять та прийняття рішень. Вони зазначають, що це може знизити ризик зниження когнітивних функцій та деменції. Про це пише видання Science Alert.

Дослідники включили 43 людей у віці від 60 до 85 років до свого експерименту та припускали, що запахи можуть позитивно впливати на роботу мозку. Запахи розповсюджувалися перед сном в спальнях учасників дослідження, а дослідники зафіксували значні зміни в анатомії мозку, пов'язані з пам'яттю та мисленням у групі, що була піддана ароматерапії.

Відео дня

Зазначається, що стимуляція старої сірої речовини, яка є важливою для когнітивного здоров'я, є необхідною для підтримки нашого мозку. Вчені вважають, що збагачення навколишнього середовища запахами може сприяти нейропластичності, а результати дослідження підтверджують, що цей підхід може мати позитивний вплив на когнітивні функції людей.

Зміцнення зв'язків у неврологічних областях може бути важливим для запобігання втрати когнітивних здібностей та зменшення ризику деменції. Збагачення навколишнього середовища ароматами може стати ефективним методом для збереження мозкової активності та сприяння пам'яті.

Дослідники планують розширити свої дослідження, щоб перевірити, чи може ароматерапія також допомогти тим, у кого вже є діагноз когнітивних втрат. Незалежно від віку та настрою, дати нюху зайнятися запахами може стати приємним способом тренувати свій розум у нічний час.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна впирати язик в зуби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!