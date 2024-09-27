Размером с ноготь: новый вид невероятно крошечного хамелеона обнаружили на Мадагаскаре (фото)

На острове Мадагаскар, известном своим уникальным биоразнообразием, ученые совершили сенсационное открытие: четыре новых вида карликовых хамелеонов. Самый маленький среди них, Brookesia micra, является одним из самых маленьких рептилий в мире, размером всего 16 миллиметров.

Эти крошечные рептилии, обитающие в небольших изолированных участках леса, демонстрируют удивительную адаптацию к своей среде. Их малые размеры позволяют им прятаться среди опавших листьев и избежать хищников, сообщает SNSB.

Ученые считают, что такая миниатюризация могла быть вызвана эффектом "двойного острова", когда вид оказывается на небольшом участке суши, изолированной от основного ареала.

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Под угрозой исчезновения

К сожалению, будущее этих открытых видов под большим вопросом. Большинство из них проживает на очень ограниченных территориях, подвергающихся интенсивному антропогенному воздействию. Вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных угодий и изменение климата создают серьезную опасность для их выживания. Некоторые виды, такие как Brookesia desperata и Brookesia tristis, уже оказались на грани исчезновения из-за незаконной вырубки лесов.

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: mapress.com На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: mapress.com

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Jörn Köhler На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Jörn Köhler

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Miguel Vences На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Miguel Vences

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Miguel Vences На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Miguel Vences

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Frank Glaw, ZSM На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Frank Glaw, ZSM

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Frank Glaw, ZSM На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Frank Glaw, ZSM

На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Jörn Köhler На Мадагаскаре нашли новых крошечных хамелеонов. Источник: Jörn Köhler

Важность открытия

Открытие новых видов карликовых хамелеонов имеет огромное значение для науки. Оно подтверждает, что Мадагаскар остается одним из самых богатых биоразнообразием островов на планете. Кроме того, эти миниатюрные рептилии могут стать ключом к пониманию процессов эволюции и адаптации живых организмов к разным условиям среды.

Напомним, вблизи Чили заметили глубоководный макаронный монстр с кучей ножек-сосисок.

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