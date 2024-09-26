Равлики-вбивці велетенських розмірів закрили місто в США на карантин: що відбувається

Жителі американського міста Нью-Порт-Річі, штат Флорида, зіштовхнулися з незвичайною проблемою: нашестям гігантських африканських равликів. Ці молюски, розміром з долоню дорослої людини, становлять серйозну загрозу як для місцевої екосистеми, так і для здоров'я людей.

Вперше про появу цих шкідників у Флориді повідомили у 2022 році. З того часу влада ввела карантин, заборонивши переміщення рослин, грунту та інших матеріалів, які можуть містити яйця равликів. Попри вжиті заходи, популяція шкідників продовжує зростати, пише Express.

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Гігантські африканські равлики є одними з найбільш руйнівних молюсків у світі. Вони харчуються понад 500 видами рослин, завдаючи значної шкоди сільському господарству. Крім того, ці равлики є переносниками небезпечного паразита, який може викликати менінгіт у людей.

Небезпечний равлик. Джерело: Getty

Небезпечний равлик. Джерело: Getty

Швидке розмноження цих молюсків є ще однією серйозною проблемою. Самка равлика може відкласти до 1200 яєць на рік, а тривалість їхнього життя може досягати дев'яти років. Це означає, що популяція шкідників може швидко відновитися навіть після проведення обробок.

Для боротьби з нашестям равликів місцеві власті використовують спеціальні пестициди. Однак повністю знищити цих шкідників вкрай складно. Карантинні заходи мають на меті запобігти поширенню равликів на нові території.

Це не перший випадок, коли Флорида стикається з проблемою гігантських африканських равликів. Подібні спалахи вже фіксувалися у штаті в минулому. Однак, кожне нове нашестя вимагає значних зусиль для його ліквідації.

Ситуація з гігантськими равликами у Флориді демонструє, наскільки важливо своєчасно виявляти і боротися з інвазивними видами. Інакше вони можуть завдати непоправної шкоди місцевій екосистемі та економіці.

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