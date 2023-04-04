Разноцветная гортензия: как прорастить из зерен и правильно выращивать в саду

Гортензия является настоящим украшением сада. Кусты этого растения могут иметь разную окраску цветков, причем их цвет зависит не от сорта, а от кислотности почвы.

Например, в кислой почве цветки гортензии приобретут синий и голубой цвета, в нейтральном - белого и бежевого, а в щелочном - сиреневого или розового. Для того чтобы кусты гортензии были разноцветными, садоводы советуют изменить кислотность почвы отдельно для каждого цветка.

Что гортензии хорошо цвели, ее нужно поливать вовремя и обильно. А еще кустам нужно солнце – нужно выбрать такое место для посадки, где в полдень было бы небольшое затенение. Также растение обязательно нужно вовремя обрезать.

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Гортензия не любит много органических удобрений, потому что на разросшихся кустах могут не появиться цветы. Вырастить эти красивые цветы в саду и огороде легко даже из семян. Его обычно высевают осенью в контейнерах с рыхлой смесью грунтов. Например, можно соединить торфяную и листовую землю с речным песком в соотношении 2:4:1. Высеянные на поверхность субстрата семена, нужно присыпать тоненьким слоем грунта, а затем полить с помощью пульверизатора. Затем контейнер надо накрыть сверху прозрачной пленкой или стеклом, причем укрытие несколько раз в стуки необходимо убирать, чтобы грунт проветривался.

Следует также учесть, что почва все время должна быть немного влажной. Оптимальная температура от 14 до 20 градусов. После того как появятся первые сеянцы, укрытие необходимо убрать совсем. Пикирование нужно провести 2 раза. Первый раз в стадии развития семядольных частиц, а второй – в первый месяц весны. При этом вторично пикируя растение, нужно взять для каждого из них небольшие горшки (диаметр 7 сантиметров).

После того как вы вторично пересадите молодые растения, их нужно начать закаливать. Для этого цветы в летнее время выносят на улицу и выбирают для них место, которое защищено от прямых лучей солнца, порывов ветра, сквозняков и осадков. В вечернее время гортензии возвращают в помещение. В течение 2 лет гортензию следует выращивать в комнатных условиях, причем зимой ее содержат в достаточно прохладной и освещенной комнате, а летом переносят на улицу. При этом нужно обязательно обрывать все бутончики, потому что они будут отнимать много сил у еще молодого растения.

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Высаженная в грунт на улице гортензия любит удобрения.

Например, можно подкормить ее кисломолочными продуктами – кефиром или ряженкой. В 10-литровом ведре разбавляется 2 л кефира, льется под корень. Перед этим кусты поливают обычной водой.

Подкислить почву помогут лимонная кислота (2 ст. ложки на 10 л воды) и яблочный уксус (100 мл уксуса на ведро воды). Поливают такими растворами в течение всего вегетационного периода с интервалом в 15-20 дней.

Марганцовка укрепляет побеги гортензии. А еще таким способом можно уничтожить болезнетворные бактерии в почве. За сезон растение поливают этим средством 3-4 раза. Ведро с растворенной марганцовкой (слабо-розовый цвет) подливают под кусты, которые должны быть перед этим политыми.

Размножение гортензии:

Весной размножение следует начинать до начала активной фазы сокодвижения растения. С куста срезают веточки, уже ставшие древовидными. Черенки ставят в воду в доме на несколько дней. Оптимальный период для укоренения черенков – май. Если черенкование проводится ранней весной, то подготовленные ветки выдерживают в воде 3-5 дней. После этого их разделяют на части таким образом, чтобы на каждом черенке было по 3-5 бутонов.

Чтобы укоренить черенки, необходимо подготовить субстрат из смеси крупнозернистого песка и торфа из расчета 1:2. Хорошо увлажнив почву, его присыпают влажным песком. После этого необходимо регулярно производить опрыскивание почвы, поддерживая ее во влажном состоянии.

Высаженные черенки накрывают полиэтиленовым пакетом или обрезанной пластиковой бутылкой для парникового эффекта. Укоренение черенков должно произойти через 2-3 недели – на побегах появятся листики. После этого гортензии пересаживают в новые емкости на большем расстоянии друг от друга.

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Поливают высаженные черенки еженедельно с добавлением удобрений. Если погода жаркая – каждый день.

Посадка саженцев в открытый грунт

Саженцы гортензии вместе с горшком прикапывают в разрыхленную, увлажненную и удобренную землю – когда погода стабилизируется и на улице температура воздуха не будет падать ниже 10 градусов тепла. Полив нужно производить регулярно.

Через 5-6 дней после высадки в почву можно убирать горшки и высаживать гортензию без них, однако землю из корней не убирайте, чтобы не повредить корневую систему растения.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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