Разведчики атаковали штаб фсб в Энергодаре: тела убитых вывозили грузовиками (видео)

В сотрудничестве с движением сопротивления 23 и 24 августа разведчики ГУР нанесли значительные потери врагу в Запорожской области. Ряды оккупантов "проредили" в городах Каменка-Днепровская и в Энергодаре.

Как сообщили в ГУР, таким образом разведчики поздравили российских боевиков с Днем Независимости и Днем флага Украины.

"Благодаря движению сопротивления, которое координирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, была осуществлена доразведка и эффективное уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что 24 августа в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области около шести утра дрон-камикадзе попал в окно помещения "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера. Он с ранениями был госпитализирован.

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Днем ранее дрон-камикадзе атаковал штабы отделения фсб города Энергодар на ул. Набережной, 24. Здесь оккупационные войска проводили мероприятие для личного состава.

"Около 19.00, в момент наибольшей концентрации рашистов, в штабе раздался мощный взрыв. После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, дополнительно уничтоживший личный состав оккупантов, а также значительно повредивший расположенные там автомобили", — рассказали в ГУР.

Отмечается, что оккупанты направили на место инцидента три пожарных расчета и кареты скорой помощи.

"Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" увезли в направлении Мелитополя", — добавили разведчики.

Напомним, 18 августа несколько взрывов прогремели в оккупированном Энергодаре. Был взорван кабинет так называемого начальника полиции города во время совещания.

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