РДК, Свобода России и Сибирский батальон вошли в белгородскую и курскую области (видео)

Добровольческие российские формирования, воюющие на стороне Украины, в частности, Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, во вторник утром, 12 марта, вошли на территорию курской и белгородской областей россии. Это произошло в рамках совместной операции.

Эту информацию они сообщили в Telegram. Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что идут освобождать рф от диктатора владимира путина. Также в своем видеообращении они сообщили, что легион "идет на выборы".

"Мы идем, чтобы освободить вас от злыдней, нищеты и диктатуры", – заявили в легионе.

Бойцы выразили свое желание видеть россия свободной от власти путина и отметили, что прилагают максимум усилий для достижения этой цели.

Читайте также: Масштабный ночной удар беспилотников по рф. Взрывы раздавались в семи областях, в двух попали в нефтебазу

"Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не бояться звонка в дверь, будут без опасения говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны", – добавили в "Свобода России".

Позже бойцы сообщили, что они "перешли Рубикон" и пересекли границу с рф.

Эксдепутат госдумы россии Илья Пономарев, который сейчас проживает в Украине, написал на своей странице в Фейсбуке, что находящаяся на границе белгородской области лозовая рудка взята под контроль освободительных сил. Также он сообщил, что в теткино в курской области продолжается стрелковый бой.

Ранее в РДК показали бои на белгородщине и заявили, что "путинские войска кроют тяжелой артиллерией дома мирных жителей".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !