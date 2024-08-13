Реальные доходы судей в Украине: сколько зарабатывают представители Фемиды

В опубликованных финансовых отчетах украинских судей можно увидеть, что их доход варьируется в зависимости от ранга судебной инстанции (от местных до Верховного и Конституционного Судов) и занимаемой должности. Например, лица, занимающие руководящие позиции, могут получать значительно большие зарплаты, чем их коллеги на низших должностях.

Согласно декларациям, судьи Конституционного Суда имеют высокие зарплаты и большую ответственность. В качестве примера, судья КСУ Оксана Грищук указала в своей декларации за прошлый год доход в размере 4 миллиона 309 тысяч 987 гривен, что составляет 359 тысяч 165 гривен в месяц. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Александр Гуцалук, судья из Херсонского городского суда, в предыдущем году получил доход в размере 1 миллион 122 тысячи 468 гривен, что в среднем составляет 93 тысячи 539 гривен в месяц. Эта сумма считается довольно значительной для судьи местного уровня. Для сравнения, Александр Ценю, который работает судьей в Артемовском горрайонном суде, за тот же период заработал 974 тысячи 767 гривен, или 81 тысячу 230 гривен ежемесячно.

В специализированных судах заработная плата выше. Например, Александр Котков, судья Хозяйственного суда Киева, в прошлом году заработал 1 миллион 576 тысяч 77 гривен, что составляет 131 тысячу 339 гривен в месяц.

Александр Агеев, судья Донецкого апелляционного суда, в прошлом году получил 2 миллиона 714 тысяч 273 гривен или 226 тысяч 189 гривен ежемесячно. В то время как в Верховном суде зарплаты еще выше. Александр Стародуб, судья Верховного суда, в прошлом году заработал 4 миллиона 43 тысячи 991 гривен, что в среднем составляет 336 тысяч 999 гривен ежемесячно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменятся зарплаты военных в августе и как рассчитать свои выплаты.

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