Решение о назначении субсидии теперь легче узнать: новый механизм ПФУ

ПФУ реализовал возможность просмотра сообщений о результатах принятых решений о назначении субсидий на своем веб-портале

Возможность пересмотра сообщений о назначении, неназначении или отказе в назначении жилищных субсидий была введена Пенсионным фондом Украины.

Согласно пресс-службе ПФУ, лицо, которому назначена субсидия, может ознакомиться с решением в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Чтобы просмотреть информацию о назначенной жилищной субсидии, нужно войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью электронной подписи (КЭП) или "Действия".

В левом меню необходимо выбрать раздел "Мои сообщения", где будет доступно решение о предоставлении жилищной субсидии.

10 июня 2023 г. была объявлена информация об упрощенном механизме получения субсидий в Украине. Министерство социальной политики разрабатывает этот механизм для получения субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

15 июня 2023 года Кабинет министров принял постановление, предусматривающее упрощенный процесс обращения граждан за жилищной субсидией в рамках экспериментального проекта. Это позволит быстрее принять решение о назначении субсидии.

Министерство социальной политики отмечает, что упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать документы и заполнять декларации для назначения жилищно-коммунальных субсидий.

Уполномоченный член семьи сможет подать упрощенное заявление, в котором укажет информацию о членах домохозяйства, которым должна быть назначена субсидия, местожительство и реквизиты счета для зачисления субсидий. Пенсионный фонд будет самостоятельно осуществлять сбор и обработку необходимых данных для назначения выплаты.

Физическому лицу не нужно посещать офис Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления. Заявление можно подать онлайн через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие".

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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