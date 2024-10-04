Решение уже принято: в Украине введут экономическое бронирование – Железняк

В Украине будут внедрять модель экономического бронирования. По состоянию на 4 октября решение уже принято.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что о самой модели еще ничего неизвестно, но обсуждения идут вокруг ежемесячного подтверждения зарплаты работника.

Напомним, что по прогнозам Министерства экономики, экономическое бронирование может быть внедрено в октябре или ноябре. По оценкам Министерства финансов, ежемесячные поступления в государственный бюджет от этого будут составлять примерно 8 миллиардов гривен.

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29 августа появилась информация, что парламент подготовил три варианта экономического бронирования от мобилизации. Известно, что предложенные законодателями модели включают следующие положения:

уплату специального сбора за бронирование работников;

бронирование на основании заработной платы;

смешанную модель бронирования.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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