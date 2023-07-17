Рецепт кабачков, запеченных с медом и фетой: легкий и быстрый обед

Кабачок в этом блюде имеет шелковистую структуру, а фета придает приятную соленость. Идеально подходит к мясным блюдам.

Ингредиенты:

– Кабачки – 250 г

– оливковое масло – 1 ст. л.

– чеснок, зубчики – 1 шт.

– Сыр фета – 100 г

– Мед – 1 ст. л.

– Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте ломтиками.

2. Обваляйте кабачки в подсолнечном масле с чесноком и выложите на противень в один слой.

3. Добавьте мед, раскрошенную фету, перец и оставшееся масло. Запекайте 20-25 минут при 220 градусах.

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