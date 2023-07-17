Рецепт кабачков, запеченных с медом и фетой: легкий и быстрый обед
Кабачок в этом блюде имеет шелковистую структуру, а фета придает приятную соленость. Идеально подходит к мясным блюдам.
Ингредиенты:
– Кабачки – 250 г
– оливковое масло – 1 ст. л.
– чеснок, зубчики – 1 шт.
– Сыр фета – 100 г
– Мед – 1 ст. л.
– Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте ломтиками.
2. Обваляйте кабачки в подсолнечном масле с чесноком и выложите на противень в один слой.
3. Добавьте мед, раскрошенную фету, перец и оставшееся масло. Запекайте 20-25 минут при 220 градусах.
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