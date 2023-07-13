Рецепт классического французского салата из моркови: весь секрет в пикантной заправке

Салат из тертой моркови является классическим блюдом Франции. Вы можете легко приготовить его самостоятельно. Весь его секрет в заправке, содержащей лимонный сок, соль и перец, дижонскую горчицу, мед и растительное масло.

Ингредиенты:

Морковь – 400 г

Петрушка, веточка – 1 ст. л.

Заправка:

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лимон, сок – 1 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Перец черный молотый – 1/4 ч. л.

Дижонская горчица – 1/4 ч. л.

Мед – 1/2 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Очистите морковь и натрите на мелкой терке.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки в небольшой баночке и встряхните.

3. Смешать морковь с нарезанной петрушкой и заправкой для салата.

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