Рецепт малосольных помидоров за один час: пикантный вкус как из бочонка

В полиэтиленовом пакете можно солить огурцы, но томаты и даже кабачки. Вкус засоленных в пакете помидоров получается почти как из бочки. Прекрасно сочетается с картофелем и другими блюдами.

Ингредиенты:

– Томаты – 1 кг

– соль каменная – 1 ст. л.

– Сахар – 0.5 ст. л.

– чеснок, зубчики – 3 шт.

– Петрушка, веточка – 20 г

– Укроп, веточка – 20 г

– перец черный, горошек – 3 шт.

– перец душистый, горошек – 3 шт.

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Способ приготовления:

1. Берите небольшие и спелые помидоры без повреждений и твердые. Подходят и помидоры черри. Вымойте и высушите томаты. На противоположной от хвостика стороне сделайте маленький неглубокий крестообразный надрез – он ускорит процесс соления. Переложите помидоры в пакет.

2. Очистите чеснок и измельчите. Добавьте в помидоры. Зелень промойте, просушите от лишней жидкости, нарежьте и сложите к томатам в пакет.

3. Добавьте соль, сахар, перец горошком и завяжите пакет. Аккуратно помните его, чтобы специи перемешались.

4. Возьмите глубокую миску и положите туда пакет с помидорами на час, периодически встряхивая. Через час блюдо можно есть.

5. Но чтобы вкус был еще более насыщенным можете подержать помидоры в пакете день – два.

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