Рецепт малосольних помідорів за одну годину: пікантний смак як з діжки

У поліетиленовому пакеті можна солити огірки, але томати та навіть кабачки. Смак засолених у пакеті помідорів виходить майже як з діжки. Чудово поєднується з картоплею та іншими стравами.

Інгредієнти:

– Томати – 1 кг

– Сіль кам'яна – 1 ст. л.

– Цукор – 0.5 ст. л.

– Часник, зубчики – 3 шт.

– Петрушка, гілочка – 20 г

– Кріп, гілочка – 20 г

– Перець чорний, горошок – 3 шт.

– Перець духмяний, горошок – 3 шт.

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Спосіб приготування:

1. Помідори беріть невеликі та стиглі без пошкоджень та тверді. Підходять і помідори чері. Помийте та висушіть томати. На протилежному від хвостика боці зробіть маленький неглибокий хрестоподібний надріз – він пришвидшить процес соління. Перекладіть помідори в пакет.

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2. Почистіть та подрібніть часник. Додайте до помідорів. Зелень помийте, просушіть від зайвої рідини, наріжте і складіть до томатів у пакет.

3. Додайте сіль, цукор, перець горошком та зав’яжіть пакет. Акуратно помніть його щоб спеції перемішались.

4. Візьміть глибоку миску та покладіть туди пакет з помідорами на одну годину, періодично струшуючи. За годину страву можна їсти.

5. Але, щоб смак був ще більш насиченим можете потримати помідори в пакеті день – два.

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