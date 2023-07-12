Рецепт малосольних помідорів за одну годину: пікантний смак як з діжки
У поліетиленовому пакеті можна солити огірки, але томати та навіть кабачки. Смак засолених у пакеті помідорів виходить майже як з діжки. Чудово поєднується з картоплею та іншими стравами.
Інгредієнти:
– Томати – 1 кг
– Сіль кам'яна – 1 ст. л.
– Цукор – 0.5 ст. л.
– Часник, зубчики – 3 шт.
– Петрушка, гілочка – 20 г
– Кріп, гілочка – 20 г
– Перець чорний, горошок – 3 шт.
– Перець духмяний, горошок – 3 шт.
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Спосіб приготування:
1. Помідори беріть невеликі та стиглі без пошкоджень та тверді. Підходять і помідори чері. Помийте та висушіть томати. На протилежному від хвостика боці зробіть маленький неглибокий хрестоподібний надріз – він пришвидшить процес соління. Перекладіть помідори в пакет.
2. Почистіть та подрібніть часник. Додайте до помідорів. Зелень помийте, просушіть від зайвої рідини, наріжте і складіть до томатів у пакет.
3. Додайте сіль, цукор, перець горошком та зав’яжіть пакет. Акуратно помніть його щоб спеції перемішались.
4. Візьміть глибоку миску та покладіть туди пакет з помідорами на одну годину, періодично струшуючи. За годину страву можна їсти.
5. Але, щоб смак був ще більш насиченим можете потримати помідори в пакеті день – два.
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