Рецепт овощного соте из баклажанов и болгарского перца на зиму

Овощное сотое по рецепту от Shuba является вкуснейшей заготовкой на зиму. Она универсальна: ее можно есть с хлебом и горячими блюдами и заменять ею гарнир.

Ингредиенты:

Баклажан – 3 кг

Перец сладкий – 500 г

Томаты – 1 кг

Чеснок – 100 г

Сахар – 3 ст. л.

Масло подсолнечное рафинированное – 1 стакан

Уксус 9% – 100 мл

Перец красный острый – 1 шт.

Читайте также: Как приготовить необычный салат с абрикосами и помидорами черри

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, срежьте попки, нарежьте кубиками размером 1.5 см. Кожицу можете не очищать. Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 2 часа.

2. Горький и сладкий перец, помидоры и чеснок помойте. Из перцев вырежьте плодоножку и сердцевину, почистите чеснок, из помидоров срежьте место крепления плодоножки. Овощи измельчите в блендере.

3. Овощную смесь и баклажаны переложите в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и варите после на слабом огне 40-50 минут, помешивая каждые 10 минут.

4. Готовность баклажанов проверьте проткнув кожуру субочисткой, затем добавьте растительное масло и уксус и сахар и соль. Перемешайте и варите еще 5-10 минут.

Советуем обратить внимание на рецепт "тищиного языка" из баклажанов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!