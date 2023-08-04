Рецепт овощного соте из баклажанов и болгарского перца на зиму
Овощное сотое по рецепту от Shuba является вкуснейшей заготовкой на зиму. Она универсальна: ее можно есть с хлебом и горячими блюдами и заменять ею гарнир.
Ингредиенты:
Баклажан – 3 кг
Перец сладкий – 500 г
Томаты – 1 кг
Чеснок – 100 г
Сахар – 3 ст. л.
Масло подсолнечное рафинированное – 1 стакан
Уксус 9% – 100 мл
Перец красный острый – 1 шт.
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Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, срежьте попки, нарежьте кубиками размером 1.5 см. Кожицу можете не очищать. Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 2 часа.
2. Горький и сладкий перец, помидоры и чеснок помойте. Из перцев вырежьте плодоножку и сердцевину, почистите чеснок, из помидоров срежьте место крепления плодоножки. Овощи измельчите в блендере.
3. Овощную смесь и баклажаны переложите в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и варите после на слабом огне 40-50 минут, помешивая каждые 10 минут.
4. Готовность баклажанов проверьте проткнув кожуру субочисткой, затем добавьте растительное масло и уксус и сахар и соль. Перемешайте и варите еще 5-10 минут.
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