Рецепт овощных котлет из кабачка по-турецки
Мюджвер это техника приготовления, при которой основной продукт режется небольшими кусочками и соединяется с яйцами, мукой или манкой, после чего формируются небольшие котлетки и обжариваются в масле. Рецептом поделился Шуба.
Ингредиенты:
Основные
Кабачки – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук желтый репчатый – 1 шт.
Яйцо куриное, крупное – 1 шт.
Мука – 3 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Масло
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Способ приготовления:
Овощи промойте и почистите. Натрите на терке и отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, соль и перец.
Вымешайте, выкладывайте ложкой на очень горячую разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистости.
Подавайте с чесночным йогуртом.
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