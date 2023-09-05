Рецепт овочевих котлет з кабачка по-турецьки

Мюджвер — це техніка приготування, при якій основний продукт ріжеться невеликими шматочками та з’єднується з яйцями, борошном або манкою, після чого формуються невеличкі котлетки та обсмажуються в олії. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Основні

Кабачки – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Яйце куряче, велике – 1 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Олія

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Спосіб приготування:

Овочі помийте та почистіть. Натріть на тертці та відіжміть сік. Додайте яйце, борошно, сіль і перець.

Вимішайте, викладайте ложкою на дуже гарячу розігріту й змащену олією пательню. Смажте на середньому вогні з обох боків до золотистості.

Подавайте з часниковим йогуртом.

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