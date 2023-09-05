Рецепт овочевих котлет з кабачка по-турецьки
Мюджвер — це техніка приготування, при якій основний продукт ріжеться невеликими шматочками та з’єднується з яйцями, борошном або манкою, після чого формуються невеличкі котлетки та обсмажуються в олії. Рецептом поділився Shuba.
Інгредієнти:
Основні
Кабачки – 2 шт.
Морква – 1 шт.
Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.
Яйце куряче, велике – 1 шт.
Борошно – 3 ст. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Олія
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Спосіб приготування:
Овочі помийте та почистіть. Натріть на тертці та відіжміть сік. Додайте яйце, борошно, сіль і перець.
Вимішайте, викладайте ложкою на дуже гарячу розігріту й змащену олією пательню. Смажте на середньому вогні з обох боків до золотистості.
Подавайте з часниковим йогуртом.
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