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Класичний польський сніданок: Як посмажити яйця у шкарлупі

Ігор Романько

Як приготувати смажені яйця в шкаралупі

Сніданок — це важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був ситний, смачний та легкий у приготуванні. Зазвичай ми звикли снідати смачними оладками або пишним омлетом. Чи можна урізноманітнити це ранкове меню?

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Так, якщо приготувати сніданок по-польськи. Як розповідає "Це Смак", наші сусіди дуже люблять яйця, смажені у шкаралупі. Спробуйте – і ви таку страву подаватимете навіть на святковий стіл!

Як приготувати яйця, смажені у шкаралупі

Інгредієнти на 3 порції:

  • яйце – 3 шт.;
  • цибуля шніт — 1/3 пуч.;
  • кріп — 1/2 пуч.;
  • панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 30 г;
  • помідори чері — 3 шт.;
  • сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Яйця зваріть круто, охолодіть. Кожне яйце розріжте вздовж гострим ножем або ножем-пилкою.
  2. Не пошкоджуючи шкаралупу, акуратно витягніть чайною ложкою жовтки та білки. Розімніть їх вилкою в дрібну крихту, додайте розм’якшене вершкове масло.
  3. Цибулю шніт (стебла) і зелень (залишіть трохи для прикраси) наріжте кільцями. Додайте в яєчну масу, посоліть і поперчіть на свій смак, все ретельно перемішайте.
  4. Отриманою начинкою наповніть яєчну шкаралупу. Кожне яйце вмочіть начинкою в панірувальні сухарі.
  5. Обсмажте яйця начинкою донизу на попередньо розігрітій сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору. Перед подачею прикрасьте яйця розрізаними навпіл помідорами чері і гілочками кропу.

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