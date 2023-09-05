Рецепт овощных котлет из кабачка по-турецки

Мюджвер это техника приготовления, при которой основной продукт режется небольшими кусочками и соединяется с яйцами, мукой или манкой, после чего формируются небольшие котлетки и обжариваются в масле. Рецептом поделился Шуба.

Ингредиенты:

Основные

Кабачки – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Яйцо куриное, крупное – 1 шт.

Мука – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло

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Способ приготовления:

Овощи промойте и почистите. Натрите на терке и отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, соль и перец.

Вымешайте, выкладывайте ложкой на очень горячую разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистости.

Подавайте с чесночным йогуртом.

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