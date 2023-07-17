Рецепт салата из летних овощей на зиму: пошаговая инструкция
На рынках и в магазинах сейчас можно найти большой выбор разнообразных овощей, богатых витаминами. Это создает отличную возможность приготовить полезный салат на зиму, в котором можно объединить много витаминных ингредиентов.
"Летний" салат от "Бабушкиных рецептов" – это не только вкусное, но и легко готовящееся витаминное блюдо. Для его приготовления даже не нужно ничего варить – достаточно просто нарезать все ингредиенты, положить их в банки и зимой наслаждаться этими вкусностями.
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Как приготовить овощной салат на зиму.
Ингредиенты:
- Свежие помидоры – 3 кг;
- Свежие огурцы – 1 кг;
- Болгарский перец (большой) – 6 штук (3 красных или желтых и 3 зеленых);
- Морковь – 1 шт. (по желанию);
- Лук репчатый – 3-4 штуки;
- Чеснок – 1 головка;
- Кинза, петрушка, укроп – по 1 пучку;
- Острый перец – 1-2 штуки;
- Подсолнечное масло – 1/2 стакана;
- Черный перец горошком – 10 штук;
- Соль – по вкусу;
- Сахар;
- Уксус 9%-ный.
Способ приготовления:
- Нарезать помидоры на кусочки, огурцы – на кружочки, лук – на полкольца, а болгарский перец – нарезать на желаемые кусочки;
- Добавить измельченный чеснок и зелень по вкусу к овощам. Посолить, добавить масло, перемешать и оставить на полчаса, чтобы "отдохнуть";
- В чистые и сухие банки положить несколько горошин черного перца, лист лаврового листа, а затем добавить салат вместе с соком;
- К каждой банке добавить по 1 чайной ложке сахара на 1 литр салата;
- Поставить банки с салатом на стерилизацию. Через 35 минут добавить в каждую банку 1 чайную ложку уксуса и закроем банки.
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