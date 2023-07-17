Рецепт салату з літніх овочів на зиму: покрокова інструкція

На ринках та в магазинах зараз можна знайти великий вибір різноманітних овочів, багатих на вітаміни. Це створює чудову можливість приготувати корисний салат на зиму, в якому можна поєднати багато вітамінних інгредієнтів.

"Літній" салат від "Бабусиних рецептів" – це не тільки смачна, а й вітамінна страва, який легко готується. Для його приготування навіть не потрібно нічого варити – достатньо просто порізати всі інгредієнти, покласти їх в банки і взимку насолоджуватися цими смаколиками.

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Як приготувати овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

Свіжі помідори – 3 кг;

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Свіжі огірки – 1 кг;

Болгарський перець (великий) – 6 штук (3 червоні або жовті та 3 зелені);

Морква – 1 шт. (за бажанням);

Цибуля ріпчаста – 3-4 штуки;

Часник – 1 головка;

Кінза, петрушка, кріп – по 1 пучку;

Гострий перець – 1-2 штуки;

Соняшникова олія – 1/2 склянки;

Чорний перець горошком – 10 штук;

Сіль – за смаком;

Цукор;

Оцет 9%-ний.

Спосіб приготування:

Нарізати помідори на шматочки, огірки - на кружечки, цибулю - на півкільця, а болгарський перець - нарізати на бажані шматочки; Додати подрібнений часник і зелень за смаком до овочів. Посолити, додати олію, перемішати і залишити на півгодини, щоб "відпочити"; У чисті та сухі банки покласти по кілька горошин чорного перцю, листок лаврового листа, а потім додати салат разом із соком; До кожної банки додати по 1 чайній ложці цукру на 1 літр салату; Поставити банки з салатом на стерилізацію. Через 35 хвилин додати до кожної банки 1 чайну ложку оцту і закриємо банки.

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