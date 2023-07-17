Рецепт салата из летних овощей на зиму: пошаговая инструкция

На рынках и в магазинах сейчас можно найти большой выбор разнообразных овощей, богатых витаминами. Это создает отличную возможность приготовить полезный салат на зиму, в котором можно объединить много витаминных ингредиентов.

"Летний" салат от "Бабушкиных рецептов" – это не только вкусное, но и легко готовящееся витаминное блюдо. Для его приготовления даже не нужно ничего варить – достаточно просто нарезать все ингредиенты, положить их в банки и зимой наслаждаться этими вкусностями.

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Как приготовить овощной салат на зиму.

Ингредиенты:

Свежие помидоры – 3 кг;

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Свежие огурцы – 1 кг;

Болгарский перец (большой) – 6 штук (3 красных или желтых и 3 зеленых);

Морковь – 1 шт. (по желанию);

Лук репчатый – 3-4 штуки;

Чеснок – 1 головка;

Кинза, петрушка, укроп – по 1 пучку;

Острый перец – 1-2 штуки;

Подсолнечное масло – 1/2 стакана;

Черный перец горошком – 10 штук;

Соль – по вкусу;

Сахар;

Уксус 9%-ный.

Способ приготовления:

Нарезать помидоры на кусочки, огурцы – на кружочки, лук – на полкольца, а болгарский перец – нарезать на желаемые кусочки; Добавить измельченный чеснок и зелень по вкусу к овощам. Посолить, добавить масло, перемешать и оставить на полчаса, чтобы "отдохнуть"; В чистые и сухие банки положить несколько горошин черного перца, лист лаврового листа, а затем добавить салат вместе с соком; К каждой банке добавить по 1 чайной ложке сахара на 1 литр салата; Поставить банки с салатом на стерилизацию. Через 35 минут добавить в каждую банку 1 чайную ложку уксуса и закроем банки.

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