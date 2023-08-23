Рецепт салата из огурцов и моркови на зиму

Консервированные огурцы по рецепту от Shuba могут быть не только целиком в банках, но и в виде салатов с другими овощами.

Ингредиенты:

Огурец свежий – 3 кг

Лук репчатый – 500 г

Морковь – 500 г

Уксус 9% – 160 мл

Сахар – 70 г

Соль – 40 г

Приправа для моркови по-корейски – 50 г

Масло подсолнечное рафинированное – 230 мл

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Способ приготовления:

1. Замочите огурцы в холодной воле на 3-4 часа, после чего разрежьте на 4 части или порежьте на кружочки.

2. Морковь натрите на терке для моркови по-корейски, выложите на огурцы. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к овощам.

3. Соль, сахар, растительное масло, уксус и приправу к моркови по-корейски добавьте к смеси овощей и перемешайте. Оставьте салат на 30-60 минут, после чего снова перемешайте.

4. Подготовьте чистые сухие банки, куда будете выкладывать салат. Заполняйте их очень плотно, сверху заливая соком. Закройте крышками.

5. Банки с салатом поставьте в кастрюлю, застеленную полотенцем, для стерилизации. Залейте в кастрюлю воду, чтобы она была по "плечику". Стерилизуйте 25-30 минут с момента закипания (банки по 500 мл, если литровые – 40-45 минут). Достаньте, закатайте, переверните и укутайте до полного охлаждения.

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