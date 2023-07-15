Рецепт салата из персиков и ветчины за 15 минут

Идеальное блюдо для летнего ужина или праздничного стола. Это блюдо прекрасно сочетает в себе разные вкусы и текстуры.

Ингредиенты:

– Ветчина – 300 г

– Персики – 4 шт.

– Фета – 200 г

– Масло оливковое Extra Virgin – 3 ст. л.

– уксус бальзамический – 1 ст. л.

– Мед – 1 ст. л.

– Дижонская горчица – 1 ст. л.

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Рукола – по вкусу

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Способ приготовления:

Заправка: перемешайте оливковое масло, уксус, мед, горчицу, приправьте солью и молотым перцем по вкусу.

Нарежьте ветчину. Персики порежьте на ломтики. В миске смешайте персики, ветчину и чистую сухую рукколу. Посыпьте сверху фетой и сбрызните соусом.

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