Рецепт салата за 10 минут с томатами и базиликом
Вкусный и простой в приготовлении салат от бренда-амбасадорки "Сільпо" Авроры Огородник. Рецепт выложил сайт Shuba.
Ингредиенты:
Томаты
Базилик красный, пучок
Кинза, пучок
Лук белый салатный
Соль
Перец черный молотый
Масло подсолнечное
Хлеб
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Способ приготовления:
Помидоры, лук и зелень промойте, обсушите.
Томаты грубо порежьте, из базилика и кинзы оборвите листики, лук нашинкуйте тонкими полукольцами.
Составьте все ингредиенты в салатницу, добавьте соль, перец, заправьте маслом, перемешайте. Есть лучше всего с хлебом.
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