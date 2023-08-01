Рецепт салата за 10 минут с томатами и базиликом

Вкусный и простой в приготовлении салат от бренда-амбасадорки "Сільпо" Авроры Огородник. Рецепт выложил сайт Shuba.

Ингредиенты:

Томаты

Базилик красный, пучок

Кинза, пучок

Лук белый салатный

Соль

Перец черный молотый

Масло подсолнечное

Хлеб

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Способ приготовления:

Помидоры, лук и зелень промойте, обсушите.

Томаты грубо порежьте, из базилика и кинзы оборвите листики, лук нашинкуйте тонкими полукольцами.

Составьте все ингредиенты в салатницу, добавьте соль, перец, заправьте маслом, перемешайте. Есть лучше всего с хлебом.

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