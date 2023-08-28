Резников ответил, будет ли новая волна мобилизации в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о возможной новой волне мобилизации. По его словам, критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет.

Об этом Резников сказал во время пресс-конференции. Он добавил, что сейчас тоже не обсуждается увеличение планки мобилизации.

"План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс... Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении планки мобилизации", – отметил министр.

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Добавим, что мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом некоторые лица могут получить отсрочку от мобилизации. Это зависит от их деятельности, семейных обстоятельств и не только.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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